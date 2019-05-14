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أنشطة أدبية في نادي الأديب الصغير بالعريش

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:06 ص
صدى البلد
احمد صالح
ينفذ مركز شباب ضاحية السلام بالعريش محافظة شمال سيناء، مجموعة أنشطة أدبية، في إطار فعاليات نادى الأديب الصغير بالمركز، والتي ستبدأ غدا الساعه 3 ظهرًا ، تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة.

صرح بذلك أسعد عبد الله مدير المركز، حيث اشار إلى أن الأنشطة تتضمن حكاية قصص مختلفة وفتح باب المناقشات ، بالإضافة لفتح المجال للمواهب المختلفة الشعر والمسرح ، والإلقاء ، الي جانب تعلم كيفية كتابة القصص.

ولفت إلى أن النشاط بنادى الأديب الصغير يستمر كل أسبوع بحيث يتم عرض معلومة مهمة ونشاط جديد.
أنشطة أدبية في نادي الأديب الصغير بالعريش
أنشطة أدبية في نادي الأديب الصغير بالعريش

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