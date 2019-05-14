أنشطة أدبية في نادي الأديب الصغير بالعريش

ينفذ مركز شباب ضاحية السلام بالعريش محافظة شمال سيناء، مجموعة أنشطة أدبية، في إطار فعاليات نادى الأديب الصغير بالمركز، والتي ستبدأ غدا الساعه 3 ظهرًا ، تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة.



صرح بذلك أسعد عبد الله مدير المركز، حيث اشار إلى أن الأنشطة تتضمن حكاية قصص مختلفة وفتح باب المناقشات ، بالإضافة لفتح المجال للمواهب المختلفة الشعر والمسرح ، والإلقاء ، الي جانب تعلم كيفية كتابة القصص.



ولفت إلى أن النشاط بنادى الأديب الصغير يستمر كل أسبوع بحيث يتم عرض معلومة مهمة ونشاط جديد.