برلمانية تتوقع زيادة التعاون في كل المجالات بعد زيارة ملك البحرين لمصر

أكدت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تسعى إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية والافريقية، لافتة إلى أن زيارة ملك البحرين إلى مصر تسهم سد احتياج البلدين في جميع المجالات المختلفة.



وأضافت "يوسف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اهداف اخري من هذه الزيارة وهي التشاور بين البلدين في التحديات ، فضلا عن معرفة رؤية كل دولة حول هذه التحديات لمعرفة كيفية مواجهتها.



واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن نسبة التبادل التجاري بين مصر والبحرين وصلت نحو 160 مليون دولار، متوقعة زيادة هذه النسبة بعد زيارة ملك مملكة البحرين إلى مصر أمس.



وأوضحت النائبة أن هناك تبادل وتعاون في جميع المجالات المختلفة منها المواد الغذائية والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات، لافتة إلى أن هناك 180 شركة استثمارية خاصة بمملكة البحرين بمصر وذلك خير دليل على أن مصر والبحرين بينهم علاقات وثيقة وقوية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ضيف مصر عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.