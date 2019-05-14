مصر والبحرين رمزا للوحدة العربية ..الرئيس السيسي والعاهل البحريني يبحثان سبل تعزيز العمل المشترك.. وبرلمانيون: تربطهما علاقات تاريخية قوية.. ويؤكدون: أهداف الزيارة شاملة

عربية البرلمان: زيارة ملك البحرين لمصر تعزيز علاقات البلدين

خارجية البرلمان: زيارة ملك البحرين لـ مصر سينتج عنها تبادل تجاري

برلماني: البحرين مملكة محدودة القوة وتجد فى مصر درعا وقوة لها

برلمانية: هدف زيارة ملك البحرين معرفة رؤية مصر حول التحديات المرهونة





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.





واستطلع موقع "صدي البلد"، آراء عدد من النواب حول هذه الزيارة حيث أكدوا جميعا أن مصر والبحرين تربطهم علاقات وثيقة وقوية، وهدف الزيارة تعزيز هذه العلاقات مما ينتج عنها زيادة في الصادرات المصرية للبحرين وتبادل للخبرات بين البلدين.





في البداية، ثمن احمد امبابي وكيل لجنة الشؤون العربية، بمجلس النواب، جهود القيادة السياسية التي تجلت في السعي المستمر لزيادة تعزيز العلاقات بين جميع الدول، لافتًا إلى أن زيارة ملك البحرين إلى مصر تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأضاف "إمبابي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت خطوات قوية من جانب القيادة السياسية الحكيمة في تنمية جميع القطاعات حيث استطاعت أن تعيد الثقة مرة أخرى في الاقتصاد والسياحة وغيرها من المجالات.





وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان إلى أن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلا عن التعاون المشترك في جميع المجالات الاخري مما يصب في مصلحة البلدين.





ومن جانبها أكدت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر تمتلك سمعة طيبة بين جميع الدول فضلا عن ذكاء القيادة السياسية التي وضع مصر على الطريق الصحيح، وذلك يدفع جميع الدول إلى تعزيز العلاقات بينها وبين مصر.





وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر دائما تقف جنبًا إلى جنب مع جميع الدول، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تتغلب على العناصر الارهابية بكفاءة عالية مما جعل جميع الدول تستعين بها للاستفادة من تجربة مصر في مكافحة الإرهاب.





واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان إلى أن زيارة عاهل مملكة البحرين إلى مصر سينتج عنها تعاون مشترك في جميع المجالات فضلا عن التبادل التجاري الكبير الذي سيعود بالنفع على البلدين ويثقل من الخبرات المتبادلة بينهم.





وفي السياق ذاته أشادت النائبة الدكتورة امنة نصير ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بزيارة العاهل البحريني حمد بن عيسى، إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسى ، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وجميع دول المنطقة أصبح فرض عين.





وأشارت نصير فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر الشقيقة الكبرى للدول العربية ، وعندما تفتح أبوابها لأهلها من الدول العربية ، فإن ذلك يحسب لمصر وقوة مصر نظرا لأنها راسخة الأركان.





وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن التواصل العربى الأفريقى يعتبر قوي لمصر، ولابد أن نثنى عليه ، كوننا أشقاء فى العروبة أو من خلال انتماءنا للقارة السمراء.





واختتمت: البحرين مملكة محدودة القوة، وبالتالي فإنها تجد فى مصر درعا وقوة لها ، نفتخر به ونحرص عليه.





وفي نفس ذات السياق أكدت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر تسعى إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية والافريقية، لافتة إلى أن زيارة ملك البحرين إلى مصر تسهم سد احتياج البلدين في جميع المجالات المختلفة.





وأضافت "يوسف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك هدف اخري من هذه الزيارة وهي التشاور بين البلدين في التحديات والتصعيدات، فضلا عن معرفة رؤية كل دولة حول هذه التحديات لمعرفة كيفية مواجهتها.





واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن نسبة التبادل التجاري بين مصر والبحرين وصلت نحو 160 مليون دولار، متوقعة زيادة هذه النسبة بعد زيارة ملك مملكة البحرين إلى مصر أمس.



