لمرضى الضغط المرتفع.. عليكم اتباع هذه النصائح في شهر رمضان

ينصح دائما بتقليل الوزن كأحد طرق علاج ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن استغلال شهر رمضان في الحفاظ على الوزن، حيث ان هذا المرض قد يكون أحد أسباب الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: السكتة الدماغية، والنوبات القلبية.



وكشفت دراسة أجريت مؤخرا في واشنطن عن ان تحسين ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول، يمكن ان يتأثر بشكل كبير بالحفاظ على الوزن مثاليا، وممارسة الرياضة بشكل يومي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



و أثبتت العديد من الدراسات السابقة أن ارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص يستجيب بشكل جيد لفقدان الوزن وممارسة الرياضة، وبالأخص بين الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مثل الكلى أو السكري.



ويجب أن تركز التغييرات الغذائية أيضًا على تقليل استهلاك الملح وتقليل الكافيين والكحول، حيث ان كل هذا تعد من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أو لممارسة رياضة المشي لـ 30 دقيقة يوميا تأثيرا ايجابيا



وفي العديد من المرضى ، ستكون هذه التغييرات كافية لتجنب تناول أدوية لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنها ستكون أحد العوامل التي تساهم في انخفاض مستويات الكوليسترول.



ويمكن اتباع نظام غذائي غني بحبوب الشوفان على وجه التحديد ، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات ومنتجات الصويا لديها تأثير كبير للغاية في فقدان الوزن.