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منوعات

مجنونة ميجان.. فتاة تخضع لعمليات تجميل لتشبه ماركل

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:16 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
نهى حمدي
بلغت شدة إعجابها بدوقة "ساسكس" ميجان ماركل إلى حد الدخول إلى غرف العمليات والخضوع أسفل أيدي الجراحين، لتصبح نسخة طبق الأصل منها، لتدفع في سبيل ذلك الالاف الدولارات.

فقد خضعت "تانيا ريكاردو" من هيوستن بتكساس، لعمليات تجميل تشمل شفط الدهون ونقلها إلى منطقة الأرداف وتزويد الخدين بالدهون، فلم تترك "ريكاردو" جزء صغير في جسدها دون أن يتدخل فيه الجراحون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.

كما أجرت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا عمليات تكبير الشفتين وشفط المزيد من شفط الدهون تحت الخدين والذقن، وقالت "ريكاردو" :"كلانا لديه شعر داكن وعينان بنيتان كبيرتان وأنف دقيق ناعم".

تعتقد السيدة ريكاردو الآن أنها أصبحت تشبه "ميجان" إلى حد كبير، مشيرة:" بعد إجرائي للعمليات في وجهي، أصبحت أرى وجه ميجان في وجهي"، مستندة على كلامها في آراء الأصدقاء والأهل الذين يقولون أنه تشبه دوقة ساسكس.

وأضافت :"عندما يقول الناس إنهم يرون التشابه ، الأمر الذي يجعلني أشعر أنه نجحت في إتمام المهمة"، ووصلت تكلفة هذه العمليات حتى الآن 30000 دولار.

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