ضبط 31 حالة قيادة تحت تأثير المخدر في حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 4378 مخالفة مرورية متنوعة، و31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وتأتي الحملات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة، لفرض الانضباط، والحد من وقوع الحوادث.