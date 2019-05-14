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أخبار العالم

السودان.. قوات الدعم السريع ترد على مزاعم اعتدائها على المتظاهرين

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:24 ص
مظاهرات في السودان
مظاهرات في السودان
أحمد قاسم
ردت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، على المزاعم المتعلقة بمحاولة فضها واعتدائها على ساحة المتظاهرين في السودان، مساء الإثنين، ما أدى لإصابة ومقتل عدة أشخاص.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك،: "ظلت قوات الدعم السريع منذ انطلاقة الثورة المجيدة حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، ومنذ أن أعلن قائدها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو انحيازه للشعب وحقن دمائه في موقف تاريخي شهده العالم كافة، ظلت قواتكم، قوات الدعم السريع على عهدها الذي قطعته، وما تزال تحفظ وتصون أرواح المواطنين الكرام".

وأضاف البيان: "لا يفوت على فطنتكم أن ما جرى اليوم من أحداث مؤسفة في ساحة الاعتصام، تقف خلفه جهات ومجموعات تتربص بالثورة، بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها (الاثنين) المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهي تعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه يخرج البلاد من الأزمة".

ولفتت إلى أن: "هذه المجموعات تسللت اليوم إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين، فضلا عن إحداثها تفلتات أمنية بمواقع أخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، كما أنها قامت بعمليات تحرش واحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين، الأمر الذى أدى إلى استشهاد الرائد (كرومة) الذي يتبع للقوات المسلحة، وسقوط (2) جرحى من قوات الدعم السريع، وعدد من القوات المسلحة والمعتصمين. نترحم على الشهداء جميعا ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحى".

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السودان.. قوات الدعم السريع ترد على مزاعم اعتدائها على المتظاهرين

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