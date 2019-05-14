ليلى عبد المجيد: الإنتاج الفني أصبح محتكرا.. ويجب تشكيل لجان رقابية

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، إن الإنتاج الفنى أصبح محتكرا ويسعى القائمون عليه إلى الربح الممثل فى بيع المسلسل والبرامج والإعلانات التي تأتى عليها.



وأضافت "عبد المجيد "فى تصريحات لـ"صدى البلد": عندما كانت تنتج كانت اللجنة الرقابية تقرأ السيناريو للتأكد من سلامته ، لكن الآن يتصرفون بأهوائهم ولا يوجد رقيب، وأصبحت الأعمال تعرض ثم نحاسبهم على الأخطاء .



وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خرج قبل رمضان بمجموعة قواعد يجب الالتزام بها ، ولكن هناك بعض البرامج مثل "رامز فى الشلال " لا توجد سلطة للمجلس عليه، لأنه يذاع فى قناة عربية .



وتمنت أن يعقد المجلس اتفاقا مع منتجي القطاع الخاص، وتكون هناك لجانا تقرأ النصوص وتجيزها ، لأن الدراما تدخل البيوت ولها قواعد، ولا بد من لجان متابعة، وهذا دوره، مثلما نجح فى تخفيض اجور الممثلين .



ودعت المشاهدين للإقلاع عن رؤية المسلسلات التى بها تجاوزات لتنخفض نسب المشاهدة لها .