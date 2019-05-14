فكرة شيطانية.. 12 قرص فياجرا تنهى حياة زوج على يد زوجته وعشيقها

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث عن مفاجآت فى واقعة مقتل مندوب مبيعات بمنطقة الضاهر، حيث اعترفت الزوجة باتفاقها مع عشيقها (سمسار عقارات) على قتل الزوج لكن بطريقة لا تثير الشك، حيث قاما بشراء 12 قرص فياجرا وقرصين "منوم" ووضعها فى الأطعمة والمشروبات للمجنى عليه، حتى لفظ انفاسه الاخيرة كى يخلو لهما الجو من بعده.



وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها تعرفت على عشيقها السمسار المتهم منذ فترة ونشبت بينهما علاقة غير شرعية في أثناء سفر زوجها إلى الخارج، وتكررت اللقاءات بينهما وعقب عودة زوجها اتفقت مع عشيقها على التخلص منه وقتله، وفكرا سويا فى حيلة لارتكاب جريمتهما حتى اقترح عليها عشيقها وضع الفياجرا له فى الطعام والشراب حتى يصاب بارتفاع ضغط الدم وتوقف عضلة القلب كى تتخلص من الزوج ويتزوجان بعد وفاته.



وأوضح السمسار المتهم انه اتفق مع عشيقته على التخلص من زوجها فقام بشراء "12 قرص فياجرا و2 قرص منوم" ثم تولت عشيقته دس تلك الأقراص داخل الأطعمة والمشروبات التى تقدمها للمجنى عليه لمدة 3 أيام متتالية .



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عدم وجود أى إصابات ظاهرية، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة .



وكان قسم شرطة الظاهر تلقى بلاغا من طالبة مُقيمة دائرة القسم قررت بوفاة والدها "مندوب مبيعات بدولة عربية (46 سنة) بمسكنهما، وأنها تشتبه فى وفاته جنائيًا.



وبالانتقال، تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ، وقدم أهلية المتوفى تقريرا من مستشفى السلام بدائرة القسم، يتضمن أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المتوفى وعشيقها، ويعمل سمسار عقارات وتم ضبطهما، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة غير شرعية ورغبتهما فى الزواج والتخلص من المجنى عليه، وفى سبيل ذلك اشترى الثاني (12 قرص فياجرا - 2 قرص منوم) ثم تولت الأولى دس تلك الأقراص داخل الأطعمة والمشروبات التى تقدمها للمجنى عليه لمدة ثلاثة أيام متتالية مما أدى إلى وفاته.



وقالت المتهمة فى محضر التحقيقات انها اتفقت مع عشيقها على انهاء حياة زوجها لكن بطريقة تبعد عنها الشبهة وأنه بتناول زوجها لتلك الأقراص فى اأاطمعة والمشروبات التى يتناولها أصيب بارتفاع فى ضغط الدم وتوفي بعدها.