الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة حربية تابعة لمليشيات حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، في محيط الجفرة، وسط ليبيا.



وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى لها إن "الدفاعات الجوية لقوات الجيش الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة التى يدعمها المجلس الرئاسى الليبى"، لافتة إلى أن الطائرة انطلقت من قاعدة الكلية الجوية فى مصراتة".



ويستخدم المجلس الرئاسى الليبى مرتزقة وطيارين أجانب فى قصف مدن ليبيا، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين فى ضواحي طرابلس.





