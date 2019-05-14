برامج المقالب أبرزها.. تجاوزات بالجملة في دراما رمضان.. الأعلى للإعلام: رامز في الشلال خارج السيطرة.. وخبراء: يجب أن تكون الرقابة سابقة للعرض

ليلى عبد المجيد: الإنتاج الفنى أصبح محتكرا ويسعى للربح

مرعى مدكور: برنامج رامز جلال سيئ جدًا.. ولا بد أن تكون الرقابة قبل العرض

حاتم زكريا: ضبط الإعلام يحتاج وقتا وثوابا وعقابا





رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكثير من التجاوزات والمخالفات فى دراما وبرامج رمضان لهذا العام، وكان من بينها التحريض على العنف، والإيحاءات الجنسية ، والألفاظ البذيئة ، وعدم احترام القانون وعدم احترام عقلية الطفل" وغيرها.





وعن هذا الأمر قال الدكتور مرعى مدكور عميد كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر إن لدينا قيم وعادات يجب الالتزام بها، وأى تجاوز فى الدراما أو البرامج غير مسموح لأنه يدخل كل البيوت.





وأضاف "مدكور ": يجب أن تكون هناك رقابة من المجلس الاعلى للاعلام سواء على المنتج أو المؤلف أو القناة ،وقراءة "اسكريبت" الحلقات قبل التصوير ومشاهدتها بعد التصوير.





وأشار إلى أن المشكلة أن أغلب البرامج التى بها تجاوزات ليس للمجلس سلطة عليها، لأنها تعرض فى قنوات عربية تبث من أقمار أخرى.





ونوه إلى خطورة تصنيف المسلسلات حسب الفئة العمرية ،لأنه لن نستطيع منع أولادنا من مشاهدة التى تمتلئ منها بالإيحاءات الجنسية ،والألفاظ البذيئة والعنف.





واستطرد: نحن فى انحدار أخلاقى وفكرى، ولابد من تنمية أخلاقنا والعودة للكوميديا النظيفة التى كان يقدمها الفنانين المحترمين القدامى ،لأن مصر ستظل قلعة الفن والإعلام لكل العالم العربى.





وفى نفس الإطار قالت دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والاعلام جامعه القاهرة، إن الإنتاج الفنى أصبح محتكرا ويسعى وراء الربح الممثل فى بيع المسلسل والبرامج والإعلانات التى تأتى عليها.





وأضافت "عبد المجيد "عندما كانت الدولة تنتج كانت اللجنةالرقابية تقرأ السيناريو للتأكد من سلامته ، لكن الآن يتصرفون بأهوائهم ولا يوجد رقيب أصبحت الأعمال تعرض ثم نحاسبهم على الأخطاء.





وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خرج قبل رمضان بمجموعة قواعد يجب الالتزام بها، ولكن هناك بعض البرامج مثل "رامز فى الشلال " لا توجد سلطة للمجلس الأعلى عليه لأنه يذاع فى قناة عربية.





وتمنت أن يعقد المجلس اتفاقا مع منتجي القطاع الخاص ، وتشكل لجانا تقرأ النصوص وتجيزها ، لأن الدراما تدخل البيوت ولها قواعد ولابد من لجان متابعة وهذا دوره مثلما نجح فى تخفيض اجور الممثلين.





ودعت المشاهدين إلى الإقلاع عن رؤية المسلسلات التى بها تجاوزات لتقل نسب المشاهدة لها.





وفى سياق متصل أوضح حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام ، أن المصنفات الفنية دورها مقتصر على التليفزيون المصرى، ولا تقوم بالمراقبة على أعمال القنوات الخاصة، لذلك تكون لديها فرصة اكبر فى التجاوزات.





وأضاف زكريا أن البث من الخارج وعدم البث من النايل سات يعوق الرقابة من المجلس الأعلى للإعلام، فلا نستطيع وقف برنامج رامز جلال بسبب ذلك.





وأشار إلى أن الفنانيين يقبلون بهذه الألفاظ، والطريقة التى يتحدثون بها بسبب الفلوس، وهناك برامج مقالب ليس بها إسفاف مثل برنامج "هانى فى الألغام".



