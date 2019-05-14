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أخبار البلد

جبهة شباب الصحفيين تشيد بتحرك الأعلى للإعلام بعد شكوى صدى البلد ضد بلطجة السبكي

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:52 ص
صدى البلد
أشادت جبهة شباب الصحفيين بالتحرك السريع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول شكوى مجموعة قنوات صدى البلد بشأن النزاع على مسلسل سوبر ميرو.

وأكدت الجبهة أن استدعاء المنتج أحمد السبكي أو من يمثله قانونا، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثانية بعد الظهر، يؤكد مما لا يدع مجالا للشك، حرص المجلس على حقوق القنوات الفضائية وكل الأطراف.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان :إننا نطالب كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة أن تتواجد في مقر المجلس لمساندة "صدى البلد" والتصدي بكل قوة للبلطجة التي قام بها السبكي ورفاقه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الصحافة والصحفيين .

وأضاف طوالة إن الاعتداء الذي وقع على موقع صدى البلد كارثة بكل المقاييس وجريمة في حق الوطن والإنسانية والتصدي لها بكل قوة واجب وطني، وعودة حقوق الزملاء أصبح ليس مطلبا صحفيا فقط، ولكن مطلبا شعبيا، وننتظر إجراءات صارمة لأننا في دولة القانون ولسنا في غابة.

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