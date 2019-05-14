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منوعات

شاهد.. لحظة هروب غوريلا من الأمطار

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:05 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو طريف، يظهر غوريلا لحظة محاولتها الهروب من سقوط الأمطار بطريقة كوميدية في حديقة حيوان أمريكية.

وبحسب سبوتنك، أثارت قرود الغوريلا دهشة الحضور، بسبب تعبيرات وجوهها لحظة المطر، والتى كانت تشبه تعبيرات الإنسان إلى حد كبير فى مثل هذا الموقف.

يذكر أن مقطع الفيديو حقق مشاهدات تخطت 10 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة فقط.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

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