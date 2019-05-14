الصحف الإماراتية: الجواز الإماراتي يدخل 171 دولة بدون تأشيرة.. شقيق البشير يفر إلى تركيا.. قتلى في تصادم طائرتين جوا قرب ألاسكا

بن زايد يتلقى اتصالا من أمير الكويت استنكر فيه الأعمال التخريبية لأربع ناقلات قرب المياه الإقليمية للدول

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس شمـال مقدونيـا بأدائـه اليمين الدستورية

3 عواصم أوروبية تدعو لإنهاء التصعيد في سوريا

تركيا تدرس تأجيل استلام منظومة إس-400 الدفاعية

ترامب يحذر طهران من عواقب وخيمة إذا أقدمت على «الخطأ»

ترجيح قمة أمريكية صينية على هامش اجتماع مجموعة الـ20

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الموضوعات الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، من بينها العملية التخريبية للسفن التجارية في بحر عمان قرب المياه الإقليمية للإمارات، والتي لاقت إدانة واسعة لما تمثله من تصعيد خطير يهدد حركة الملاحة والعاملين فيها والأمن والاستقرار برمته.وقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن استنكاره للأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وعبر أمير الكويت، خلال الاتصال، عن أمله في أن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات في الدولة عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية و حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، وتمنى أن تنعم المنطقة و شعوبها بالأمن والاستقرار.في سياق متصل، أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار.وقال على «تويتر»: «الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، والتحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».من جهة أخرى، تسير حركة العمل في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية.وأوضحت صحيفة "البيان" أن جواز السفر الإماراتي واصل تعزيز صدارته في سباق القمة على مستوى جوازات السفر العالمية في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 171 دولة من دون تأشيرة مسبقة (116 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) بفارق 4 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر ألمانيا وأسبانيا وفنلدا ولوكسمبورغ التي تسمح بدخول 167 دولة.وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس ستيفو بنداروفيسكي، رئيس جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد لبلاده.عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، مؤكدًا تأييد الجامعة للإمارات والسعودية في أي إجراءات تتخذاها في هذا الإطار، وفي وقت دان العديد من الدول العربية الأعمال التخريبية، التي استهدفت السفن التجارية الأربع، يسير العمل في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي.وقالت "البيان" إن مصدر مطلع كشف، أمس، أن تركيا تدرس ما إذا كانت سترجئ استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 المقرر في يوليو، بعد طلب جديد من الولايات المتحدة.وستمثل هذه الخطوة في حالة حدوثها انفراجة نادرة بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الدولتين اللتين على خلاف بشأن شراء تركيا المزمع للمنظومة الروسية والذي تعارضه الولايات المتحدة، ونفت أنقرة علانية أنها تدرس أي تأجيل لشراء منظومة إس-400 الروسية.وأفادت صحيفة "الخليج" بأن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنوا، أمس، الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن هياكل السلطة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) للحكم الانتقالي.وأكد الطرفان استمرار التفاوض خلال اليومين المقبلين؛ لحسم نقاط الخلاف بشكل كامل.كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير استأنفا، ظهر أمس، مباحثات التفاوض والتي امتدت لنحو خمس ساعات متواصلة، بحثا خلالها ثلاثًا من نقاط الخلاف بين الطرفين؛ والمتعلقة بالمجلس السيادي وسلطاته وتكوينه إلى جانب مدة الفترة الانتقالية.وقد ركزت صحيفة "البيان" على إعلان المجلس العسكري الحاكم في السودان الثلاثاء أنّه يعتقل واحدًا فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع عمر البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقًا، مشيرًا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي للصحافيين: "كنّا أعلنّا في أبريل اعتقال شقيقيّ الرئيس، عبد الله والعبّاس، لكنّ المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على عبد الله" فقط.وفي شأن آخر، قالت "الخليج" إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري وفصائل مسلحة متطرفة، أبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقًا) شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلًا من الطرفين في غضون 24 ساعة، وفق ما أحصى المرصد السوري، أمس، فيما دعا زعيم تنظيم جبهة «النصرة» أبو محمد الجولاني إلى «حمل السلاح» للدفاع عن معقل قواته في شمال غربي البلاد، معتبرًا أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط جميع الاتفاقيات حول إدلب، في حين دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا.دوليا، قالت صحيفة "الوطن" إن اري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، رجح أن يجتمع دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين يومي 28 و29 يونيو، وذلك بهدف التطرق إلى المأزق الذي آلت إليه المفاوضات التجارية بين البلدين.وصرح المستشار بأن "فرص أن يلتقي الرئيس ترمب والرئيس شي خلال هذا الاجتماع هي على الأرجح كبيرة نسبيا".وكان المفاوضون الصينيون والأميركيون التقوا الخميس والجمعة الماضيين في واشنطن بدون التوصل إلى اتفاق.وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرًا لإيران، قائلًا: "إن إقدامها على أي خطوة سيكون «خطأ فادحًا»، وأكد أنه سيرى ما يحدث مع إيران، مضيفًا: "إن طهران إذا أقدمت على أي شيء؛ فسيكون ذلك خطأ كبيرًا"، وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، وسط ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران.ويجري مسئولون أمريكيون محادثات حول إيران مع حلفاء أوروبيين في بروكسل؛ حيث شاطر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معلومات استخباراتية حول «مؤامرات» صادرة عن إيران، حسب تصريحات للممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تحذير وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أمس، من مخاطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.وقال هنت للصحافيين في بروكسل: «نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع، عن طريق الصدفة، مع تصعيد غير مقصود»، وأكد أنه تجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي.وأضاف: «لا أحد يريد أن تمتلك إيران السلاح النووي». يذكر أن مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، كانت حذرت بدورها، أمس، من مغبة التصعيد بشأن إيران.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن خفر السواحل الأمريكي أعلن اليوم، الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد ثلاثة آخرون جراء تصادم طائرتين مائيتين وتحطمهما قبالة سواحل ألاسكا.ووقع التصادم جوًا بالقرب من مدينة كيتشيكان /نحو 1240 كيلومترا جنوب شرقي أنكوراج.وقال متحدث باسم خفر السواحل الأميركي لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" عبر الهاتف إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ 10 أشخاص باستخدام مروحية وقوارب، لكن حالتهم غير معروفة.