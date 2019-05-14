مكافحة المخدرات تضبط شقيقين بحوزتهما 650 جرام أفيون بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شقيقين بحوزتهما ٦٥٠ جرام أفيون ومبلغ ٣١ الف جنيه من حصيلة البيع بسوهاج.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع أسيوط وضباط مباحث قسم أول سوهاج، من ضبط كلا من "حسين. ف. ا" ٢٧ عاما عامل، شقيقه كمال ٣٣ عاما عامل ويقيمان بناحية مركز سوهاج وبحوزتهما قطعة كبيرة الحجم تزن حوالي ٥٠٠ جرام و٧٥ قطعة صغيرة الحجم يزنوا حوالي ١٥٠ جراما باجمالي ٦٥٠ جراما من مادة داكنة اللون لجوهر الأفيون المخدر و٢ سلاح ابيض مطواة و٢ دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.



وتم ضبط مبلغ 31850 جنيها وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والدراجات البخارية بقصد التنقل، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.



