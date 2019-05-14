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طلقني شكرا حملة بالأقصر للحد من نسب الطلاق في مصر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:11 ص
طلقني شكرا حملة
" طلقني شكرا " حملة بالاقصر للحد من نسب الطلاق في مصر
شمس يونس
نظم مجموعة من شباب مبادرة طلقني شكرا، يوما تطوعيا تحت اسم "جبر الخواطر" بهدف نشر السعادة في كل منزل، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر.

وقالت أسماء أحمد فرغلي منسقة المبادرة وصاحبة الفكرة، إن مبادرة طلقني شكرا والتي تهدف للحد من نسب الطلاق في مصر، فهي مبادرة إنسانية جميلة، تمإاطلاقها اليوم بهدف مساعدة عمال النظافة وإظهار التقدير والاعتزاز بالدور الفعال لهذه الفئة من العمالة في خدمة المجتمع.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تضاف لسلسلة من المبادرات الإنسانية والحضارية الراقية التي تنطلق من مختلف شرائح المجتمع المصري، وتعبر عن قيمة وعاداته وتقاليده الأصيلة من حب الكرم والخير والعطاء، ومساعدة الآخرين من دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين

جدير بالذكر أن مبادرة "طلقني شكرا"، مكونة من 25 شابا وفتاة، وهي اسم ساخر أطلقه مجموعة من الشباب والفتيات بالأقصر، على مبادرتهم التي تهدف للتوعية بمخاطر الطلاق والحفاظ على الأسرة، من خلال نشر القيم الأسرية التي تهدف للترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، وكيفية الاختيار الصحيح لشريك الحياة وتأهيل المقبلين على الزواج.
طلقني شكرا حملة بالأقصر للحد من نسب الطلاق في مصر
طلقني شكرا حملة بالأقصر للحد من نسب الطلاق في مصر
طلقني شكرا حملة بالأقصر للحد من نسب الطلاق في مصر
طلقني شكرا حملة بالأقصر للحد من نسب الطلاق في مصر

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