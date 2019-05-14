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تعليم

إنشاء حدائق رياضية وصالات جيم بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:14 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ عن إنشاء عدد من الحدائق الرياضية بالمسطحات الخضراء بحرم الجامعة، مزودة بوحدات جيم لممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء صالتين جيم داخلي للطلاب والطالبات.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الجامعة للمساهمة في بناء مجتمع رياضي متميز لتعظيم الاستفادة من الطاقة الإيجابية لدى الطلبة من الجنسين لبناء الإنسان من مختلف النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية فى إطار توجيهات الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العالمي بشرم الشيخ عقب الإعلان عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل جامعة مصرية عام 2018.

وأضاف القمري أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الثقافة الرياضية لدى الطلبة من خلال نشر المفاهيم الرياضية التي تشجع على ممارسة الرياضة من خلال شاشات العرض المتاحة بحرم الجامعة وداخل الكليات ومن خلال رسائل تثقيفية تعزز المفاهيم والسلوكيات الرياضية الإيجابية بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لمواكبة التطور الهائل الذي وصلت إليه الرياضة العالمية على مختلف مجالاتها التنافسية والصحية والترفيهية.

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