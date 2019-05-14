إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر حملة إزالات مكبرة للتعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة فى المهد.



شارك فى الحملة أشرف محسوب عبدالقادر سكرتير المركز ورجال الشرطة بالمركز قوات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ والمتضمنة محاربة جميع أنواع التعديات بصورها وأشكالها.



وأسفرت تلك الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة بناحية الحبيل وهي عبارة عن أسوار مبنية بالبلوك الأبيض.