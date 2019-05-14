دولة تحارب النميمة بالغرامات المالية

قررت إحدى المدن الفلبينية، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة مانييلا إقرار قانون يحد من انتشار الشائعات في البلدة وفرض عقوبات مالية على الأشخاص المروجين للشائعات.



وحسب ما ورد في صحيفة "ذا صن "تقضي العقوبة بدفع غرامة مالية تقدر بـ 4 دولارات، والعمل في جمع القمامة من الشوارع لمدة 3 ساعات، وتلك عقوبة النميمة لأول مرة، بينما تزيد عقوبة تكرار النميمة إلى دفع غرامة نحو 20 دولارا والعمل لمدة 8 ساعات في العمل المجتمعي.



جدير بالذكر أن تلك العقوية ليست جديدة ولا مستحدثة بل استخدم هذا القانون من قبل على حي مورينو في 2017، حيث كانت الغرامة 10 دولارات والعمل بعد الظهيرة في جمع القمامة.