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أخبار العالم

الخارجية اللبنانية تستنكر حادث تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، حادث التخريب الذي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في العالم.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية، صباح أمس الأول الأحد ، بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية في خليج عمان ، باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

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