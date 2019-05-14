الخارجية اللبنانية تستنكر حادث تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات

استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، حادث التخريب الذي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



ودعت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في العالم.



وكانت الإمارات قد أعلنت عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية، صباح أمس الأول الأحد ، بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية في خليج عمان ، باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

