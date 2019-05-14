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أخبار العالم

وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان الأوضاع في إدلب السورية

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:25 ص
خلوصي أكار وسيرجي
خلوصي أكار وسيرجي شويجو
رويترز
قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويجو، بحثا عبر الهاتف التطورات في إدلب السورية، وإجراءات خفض التوتر بالمنطقة.

وقال مقاتلو المعارضة أمس الاثنين إنهم شنوا هجوما مضادا على القوات الحكومية في شمال غرب سوريا، حيث تقع إدلب، مما كثف المعارك في آخر معقل رئيسي يسيطر عيه مقاتلو المعارضة في البلاد.

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