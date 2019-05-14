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أصل الحكاية

قبل دخوله موسوعة جينيس.. 12 معلومة عن كوبري روض الفرج الأعرض في العالم

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:24 ص
الكوبري الملجم
الكوبري الملجم
عبدالله قدري
تقدمت شركة "المقاولون" العرب بطلب رسمي لدى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتسجيل محور روض الفرج أو الكوبري الملجم، داخل الموسوعة، كأوسع كوبري معلق في العالم.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الكوبري المزمع افتتاحه قريبًا.

1 – يربط شرق القاهرة بغربها، ويصل العاصمة بمحافظات الجمهورية.

2 – طوله 66 مترا.

3 – بلغت تكلفته الإجمالية 5 مليارات جنيه.

4 – عدد العاملين بالمشروع 4 آلاف.

5 – تصل حمولته إلى 120 طنًا.

6 – الحد الأدنى الذي حددته جينيس لتحطيم الرقم للكباري المعلقة 65 مترا.

7 – من المتوقع أن يتجاوز كوبري بورت مان أكبر كوبري معلق في العالم.

8 – الكوبري تم تنفيذه بأيادٍ مصرية من قبل شركة المقاولين العرب وبإشراف من الهئية الهندسية للقوات المسلحة.

9 – يبلغ عدد حاراته 12 حارة.

10- يشمل 31 مطلعًا ومنزلًا.

11- سيساعد المحور في تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مصر.

12 - يضم أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر.

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