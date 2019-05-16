موسم الخير بالجيزة.. الصوامع تتسلم 106 آلاف طن قمح من 70% فقط من مساحتها.. والمحافظ: لن نتهاون في أي تقصير للحفاظ على المحصول

توريد 106 آلاف طن قمح على مستوى محافظة الجيزة

13 شونة وصومعة تستقبل المحصول من المواطنين

راشد: نستهدف 133 ألف طن قمح العام الجاري

مع بداية موسم حصاد القمح من كل عام، تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لتجهيز شون وصوامع تخزين القمح، لاستلام توريدات القمح من المزارعين، ومراجعة اشتراطات السلامة والأمان في تلك الشون والصوامع، لضمان تخزين القمح على مدار العام وفقا للاشتراطات السليمة.ومنذ بدء موسم حصاد القمح الجاري وحتى اليوم، استلمت الشون والصوامع في محافظة الجيزة، توريد أكثر من 106 آلاف طن قمح، في مختلف أنحاء المحافظة، والذي يمثل 70% من مساحة الأراضي الزراعية المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الجيزة، والتي تستهدف توريد 133 ألف طن هذا العام.وأعلنت مديرية التموين أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح تبلغ 34 ألف فدان، وتم تجهيز 13 شونة وصومعة على مستوى المحافظة لاستلام محصول تلك الأرض، حيث إن السعة الاستيعابية لتلك الشون والصوامع تبلغ 142 ألف طن.الاطمئنان على عمليات توريد القمح في الشون والصوامع وسير العمل بها، دفع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للقيام بجولة على صوامع تخزين الأقماح بشركة المطاحن بشارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور والشركة العامة للصوامع والتخزين بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة.وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته التي قام بها، أن عملية توريد القمح للصوامع والشون تسير بانتظام، وتتابع بصفة مستمرة من قبل اللجنة المشكلة في ديوان عام المحافظة لمتابعة عملية توريد القمح للشون والصوامع الكائنة بالمحافظة، والتي رصدت أن تلك الشون استلمت حتى اليوم 70% من محاصيل القمح المزروعة على مستوى محافظة الجيزة.وعملت محافظة الجيزة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المكثفة بالتعاون مع أجهزة التفتيش ومديريتي الزراعة والتموين لضمان تحقيق زيادة كبيرة في توريد القمح للموسم الجاري عن الكميات التي تم توريدها المواسم الماضية، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توريد جميع كميات القمح للشون والصوامع.حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على جودة القمح الذي يتم توريده للصوامع، دفع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للتأكيد على أنه لن يتهاون في مواجهة أي تقصير قد يضر أو يؤثر على جودة المحاصيل التي يتم جمعها، وضرورة التأكد من سلامتها قبل التخزين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم اختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين.