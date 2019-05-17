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فيديوجراف| قيمة الدعم لـ المواليد الجدد وموعد صرفه على بطاقة التموين

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
محمد صبيح.. تنفيذ: شيرين أشرف
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعداد قاعدة بيانات المواليد المقبولين للإضافة وفقًا لشروط الإضافة التي تم الإعلان عنها أغسطس الماضي، للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن المقرّر أن يبدأ صرف الدعم للمواليد الجدد المضافين على بطاقات التموين أول يوليو المقبل، بداية العام المالي المقبل، حسب وزير التموين التجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي.


ولمعرفة المزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديوجراف التالي.

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