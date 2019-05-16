بيبو وبشير بيبو والجون.. الأهلي يحتفل بنتيجة الـ 6-1 أمام الزمالك

احتفل النادي الأهلي بالفوز التاريخي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري عام 2002.



ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي محتفلا مع جماهيره بالذكرى السنوية للمباراة الشهيرة، والتي كان بطلها بيبو الذي أحرز 4 أهداف في شباك الأبيض خلال المباراة.



وتعد هذه المباراة هي الأبرز لخالد بيبو خلال مشواره مع النادي الأهلي، والأسوأ في حياة محمد عبد المنصف حارس الزمالك، وبشير التابعي، مدافع الأبيض.



وخرجت العديد من الأهازيج والأغاني الأهلاوية على التعليق الأشهر في كرة القدم "بيبو وبشير بيبو والجون"، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد حسام حسن.