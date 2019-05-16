مصرع شاب غرقا فى مياه النيل بعد سقوطه من أعلى كوبري القطار بطلخا

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه النيل أسفل كوبرى القطار بطلخا بعد أن انزلقت قدماه من أعلى الكوبرى خلال جلوسة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، من عدد من الأهالى يفيد بسقوط شاب داخل مياة النيل أسفل كوبرى قطار طلخا بعد أن انزلقت قدماة بالخطأ خلال جلوسه أعلى الكوبرى.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين أنها لشاب فى نهاية العقد الثانى من العمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار التعرف على هويته، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .