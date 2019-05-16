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ديني

إنشاد دينى ومدائح نبوية بملتقى الفكر الإسلامي.. الليلة

الخميس 16/مايو/2019 - 02:11 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يستضيف ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، اليوم، الخميس، نخبة من المنشدين المتميزين لإحياء ليلة الجمعة من كل أسبوع.

ومن المقرر أن يحضر الليلة كلا من الشيخ محمود هلال، الشيخ منتصر الأكرت، الشيخ محمود الحديوي، والشيخ أحمد خضر.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الفقرة تأتي في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية وإيمانًا منها بأثر الكلمة الحلوة في النفس.

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