صراحتها سر جمالها.. يسرا اللوزى: اكتشفت مرض بنتى بعد سنة ونصف.. اتهمت بالعنصرية بعد واقعة ذيل الفستان.. وبيرين سات أجمل مني.. فيديو

يسرا اللوزى:

قبلات مسروقة وشنطة حمزة أسوأ أعمالى الفنية

العمل مع يوسف شاهين متعة وأنا خدت الموضوع لعب

يسرا اللوزى: اكتشفت مرض بنتى بعد سنة و3 أشهر

يسرا اللوزى: "بيرين سات" أجمل وأرفع منى

يسرا اللوزى: عمرى ما منعت جوزى من الظهور فى الإعلام

يسرا اللوزى : مش ندمانة على جوازى بدرى

يسرا اللوزى: اتهمونى بالعنصرية بعد واقعة "ذيل الفستان"

حلت الفنانة يسرا اللوزى ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوى على فضائية "العربية"، والذي كشفت خلاله عن تفاصيل أعلنت عنها لأول مرة، منها دراستها بالاقتصاد والعلوم السياسية وإصابتها بالاكتئاب بعد معرفة مرض ابنتها، وتحدثت أيضا عن تجربتها الفنية وعملها مع الفنان الراحل يوسف شاهين الذي أكدت أنه ممتع ولكنها لم تكن تمتلك الخبرة الكافية وقتها وكانت "واخدة الموضوع لعب".وفيما يلى نرصد أبرز ما جاء فى الحوار:قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها اكتشفت مرض ابنتها وهي فى عمر عام والثلاثة أشهر، حيث أصيبت بضعف في السمع، لافتة إلى أن هذه الصدمة أصابتها بالاكتئاب وحالة من الغضب والاستنكار، خاصة فى ظل مهاجمة المرض لمولودتها وهى فى سن الطفولة، ولكنها مع مرور الوقت بدلت نظرتها للموضوع إلى إيجابية وجرعات من التحمل والصبر.وأضافت "اللوزي" أن أهم ما يميز العمل بدبلجة الأفلام الإلكترونية هو التحكم بالأحبال الصوتية وامتلاك حنجرة قوية، فضلا عن الذكاء، وسرعة البديهة.وأكدت أنها لا ترى نفسها مقدمة برامج جيدة نظرا لاحتياج هذه المهنة لسلسلة من الخبرات، لافتة إلى أنه فى حال توافر شغفها بتقديم برنامج معين ومقومات النظام والإعداد الجيد ستقبل فورا على هذه التجربة.قالت الفنانة يسرا اللوزى إن والدتها تحمل الجنسية السورية ولكنها ولدت بمصر وجميع أقاربها متجنسون وحملوا الجنسية المصرية فى الخمسينات، مشيرة إلى أن أهم دور قامت به خلال مسيرة أعمالها الدرامية هو فيلم "إسكندرية نيويورك"، ومسلسل "خاص جدا".وأكدت "اللوزى"، أنها لم يزعجها يوما ما تردد مؤخرا بشأن الشبه بينها وبين الممثلة التركية بيرين سات، لافتة إلى أن المقارنة بالتأكيد فى صالح الأخيرة "هى أجمل وأرفع منى وأنا بعترف بده دايما ومبشوفش فيه أى مشكلة".وأشارت إلى أنها امتلكت مواهب متعددة منذ مرحلة الطفولة، فقد كانت تعزف بيانو فى منزلها، وترقص الباليه، لافتة إلى والدها أهلاوى متعصب وكان يصطحبها برفقته وهى فى عمر العامين للعب كرة القدم، حيث إنه كان لا يفرق فى التربية والمساواة بينها وبين أخيها الذى يصغرها بعامين.قالت الفنانة يسرا اللوزى إنها تفضل الظهور بصورها "بدون مكياج"، وذلك لأن الجمهور مثلما يريد دوما أن يرى الفنان بصورة جيدة لا بد أيضا أن يراه وهو فى حالة سيئة أو على طبيعته، مستعينة بجملة "إحنا فى الأول والآخر بنى آدمين مش طالعين من مجلة".ونفت "اللوزى"، ما تردد بشأن قيامها بمنع زوجها من الظهور في الإعلام، قائلة إنه: "شخص بالغ ويختار بإرادته تنفيذ قرارته"، لافتة إلى أن زوجها يرفض شكلا وتفصيلا الظهور بوسائل الإعلام، وأجواء الأضواء.وعن ابتعادها عن خوض أدوار البطولة المطلقة، أكدت "اللوزى" أنها عرض عليها العديد من أدوار البطولة، ولكنها رفضت، لأنها تحبذ الأعمال الجماعية والأدوار الثانوية، حيث تضيف لتاريخها الدرامى، بدلا من خوضها دور البطولة ويكتب لها عدم النجاح وتتحمل هى كل عواقب هذا الأمر.قالت الفنانة يسرا اللوزى، إن الثقافة العامة لابد من توافرها في الممثل، فالاكتفاء بالموهبة فقط ليس كافيا، مؤكدة أن المحافظة المصرية المفضلة لقلبها والتى ترغب في الاستقرار بها هى محافظة أسوان.وكشفت "اللوزى" أنها خفضت أجرها بدراما رمضان للنصف، نظرا لاختلاف ميزانيات المنتجين في رمضان الحالى.وأكدت أنها لم تندم يوما على زواجها المبكر فى عمر 23 عاما، مشيرة إلى أنها فخورة بذلك الأمر، خاصة أن هذا الزواج منحها الفرصة لفهم شريك حياتها على أكمل وجه، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار الإنجاب.قالت الفنانة يسرا اللوزى إن أسوأ أدوارها السينمائية بمحطات أعمالها الفنية كان فيلمى "قبلات مسروقة"، و"شنطة حمزة"، مؤكدة أن أفضل أفلامها على الإطلاق هو مشاركتها السينمائية بفيلم "إسكندرية نيويورك" مع المخرج الراحل يوسف شاهين.وعن اتهامها بالعنصرية، روت "اللوزى" خلال لقائها على فضائية "العربية" ببرنامج "تفاعلكم" اليوم، الخميس، تفاصيل هذه الواقعة، قائلة إنه عندما استضافها مصمم الأزياء هانى البحيرى لأحد عروض الأزياء، قام شابان من أفراد الأمن ذوى البشرة السمراء بحمل ذيل الفستان، وذلك على عكس المتفق عليه بالاستعانة بالفتيات بهذا الأمر، ولكنهن رفضن لثقل حجم الفستان الذى كانت ترتديه وهو ما جعل البعض يسيء الظن في هذه الواقعة ويتهمونها بالعنصرية.وأضافت: "فى حال تلقينى طلب حذف جميع صورى من على هاتفى المحمول والاكتفاء بشخصية واحدة مشهورة، سأختار بالطبع الفنانة يسرا".