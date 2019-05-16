مهاجم جزائري في الأهلي بديلا لـ أزارو

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع الجزائري كريم عريبي لاعب النجم الساحلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم خط الهجوم.



ويأتى ذلك بعد الاداء المتواضع للغاية الذي قدمة المغربي وليد ازارو وعدم تقديم مستوى يرضي طموحات جماهير الأهلي خلال مباريات الموسم الحالي سواء محليا او قاريا.



ويحاول النادي الأهلي الحصول علي خدمات اللاعب بمبادلته بالنجم الشاب صالح نصر مهاجم القلعة الحمراء وهداف دوري الشباب تحت 20 عاما لمدة موسمين للفريق التونسي بالاضافة الي مقابل مادي.