حلم جديد يتحقق على أرض أسوان.. البدء في إنشاء محور بديل للخزان القديم بـ2 مليار جنيه.. يبلغ طوله 4,5 كم وعرضه 30 مترا.. والانتهاء من تنفيذه خلال عامين.. صور

- حلم جديد يتحقق على أرض أسوان بالبدء في إنشاء محور بديل للخزان بتكلفة 2 مليار جنيه

- أسوان تحظى بتنفيذ محاور مرورية أخرى على النيل



تشهد محافظة أسوان حاليا، إنشاء عدد من الطرق والكباري، ومن أبرزها كوبرى أسوان الجديد الجارى إنشاءه لخدمة حركة النقل الموجودة حاليا على كوبرى خزان أسوان القديم.



ويلقى "صدى البلد" الضوء على هذا المشروع القومى الحلم الجديد الذى سيتحقق على أرض أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية وهو "المحور البديل للخزان" والذى يقع على بعد 80 متر شمال خزان أسوان القديم ليساهم في إحداث نقلة وطفرة نوعية عقب الانتهاء من إنشاؤه ليؤكد مدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية محافظات الصعيد وأيضًا فى إطار تنفيذ وزارة النقل لشبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل .



وكانت الدراسات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الإستشارية بتكليف من وزارة الرى قد أوصت بوقف حركة النقل على كوبرى خزان أسوان القديم فى بداية عام 2021 والذى يعتبر من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، ووافق مجلس الوزراء على إنشاء محور بديل للخزان والذي تفقد موقعه كل من وزير النقل ومحافظ أسوان في وقت سابق من الأسبوع المنصرم.



ويتم حاليًا اعتماد التصميمات الخاصة بهذا المحور الذي سيربط بين طريــق أسوان / برانيس بالبحر الأحمر حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهرة – أسوان ) والربط أيضًا على طريق أسوان / أبو سمبل.



ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 4,5 كم وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه حيث أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر وسيكون كوبري ملجم، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع المهم خلال عامين، الذي بدأ العمل فيه من قبل 3 شركات وطنية ليكون جزء من محور الإسكندرية / كيب تاون.



ومن هذا المنطلق يكون لمحافظة أسوان 4 كبارى عملاقة تضم كوبرى أسوان الملجم، بجانب أنه جارى تنفيذ محورى كوبرى كلابشة ودراو، بالإضافة إلى المحور البديل لكوبرى خزان أسوان، والتي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 2 مليار جنيه حيث تم وضع معايير دقيقة عند إقامة المشروعات الجديدة تشمل أمان الكوبرى والتكلفة المالية المناسبة للمشروع ومدة التنفيذ وآليات التنفيذ لسرعة الإنجاز.



وكان قد تم مناقشة كافة المقترحات الخاصة بالمحور البديل من حيث أنسب البدائل من الناحيتين الغربية والشرقية لإنشاء هذا الكوبرى وكل ما يتعلق به ويشمل الطول والتكلفة وسهولة التنفيذ والطرق الرئيسية الرابط بينها وتأثيره على الحركة والانسيابية المرورية للمنطقة ومدى تأثيره على الملاحة النهرية وخدمة حركة الأفواج السياحية وغيرها من المناطق السكنية، وتصبح بذلك أسوان أول محافظة بها كوبريان معلقان على النيل.



ومن جانبه، أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن الفترة الحالية تشهد ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع البنية الأساسية من خلال إنشاء 3 محاور عرضية تنموية وكبارى على النيل بتكلفة تزيد عن 6 مليارات جنيه هى كلابشة ودراو وكوبرى بديل لخزان أسوان وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.



وأضاف إبراهيم أن أسوان تحظى بتنفيذ محاور مرورية أخرى على النيل ومنها تنفيذ مشروع محور وكوبرى دراو والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة حيث يبدأ من أمام قرية بنبان فى الجانب الغربى وحتى الطويسة فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول 18 كم وبعرض 21 مترا وبتكلفة 1.3 مليار جنيه، بجانب الإسراع بمعدلات تنفيذ محور وكوبرى كلابشة الجديد باستثمارات تصل إلى 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23كم وعرضه 21م ويضم 10 كبارى و6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعى الشرقى وتخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.