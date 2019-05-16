ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة سوداء خلال سهرة عشاء.. وهذا سعر الفستان المذهل

أبهرت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب ضيوفها خلال العشاء الخاص للجمعية التاريخية للبيت الأبيض، حيث أطلت بفستان أسود باهظ الثمن.



ووفقا لما ذكرته صحف أمريكية، حضرت "ميلانيا" الحفل مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي فستانا طويلا أسود بلا أكمام.



ويعد فستان ميلانيا ترامب نسخة مماثلة من ثوب صممه المصمم أكريس، والذي يصل سعره إلى 5.990 دولار، أي ما يقارب 100 ألف جنيه مصري.



وظهر ترامب، خلال الحفل، وهو يرتدي بدلة سوداء بربطة عنق سوداء أنيقة.



والحدث السنوي هو احتفال لمجموعة غير ربحية أسستها جاكلين كينيدي في عام 1961.



وقالت السيدة الأولى: "كانت جمعية البيت الأبيض التاريخية شريكة حقيقية مع مكتبي على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ساعدت في تمويل هذا العمل وتعزيز التاريخ المهم والجمال الخالد للبيت الأبيض".