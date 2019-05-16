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منوعات

تعمل إيه لو كلب جري وراك.. هكذا رد الشباب بطريقة ساخرة.. فيديو

الخميس 16/مايو/2019 - 02:18 م
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : عز حسين
يتعرض كل منا إلى مواقف محرجة، أحيانا تكون في الأماكن العامة، ما يجعلك تشعر بضياع برستيجك أمام الناس في الشارع وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالكلاب، والتي يخاف منها البعض، ما يدفعهم للجري منهم والابتعاد عنهم قدر المستطاع.

وقامت كاميرا "صدى البلد" بجولة في الشارع لتوجيه سؤال للشباب: "هتحافظ على برستيجك ازاي لو كلب جري وراك في الشارع" و"إيه الحاجة اللي بتضيع برستيجك في الشارع".

وجاءت ردود الشباب ساخرة فبعضهم قال: "لا برستيج إيه دي فيها موت"، فيما فضل آخرون كرامتهم قائلين: "أتعض أكرملي أحسن ما أجري قدام الناس".

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