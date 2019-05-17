انطلاق بوابة التبرع الإلكترونية لمركز الملك سلمان للإغاثة السعودي

دشن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بوابة التبرع الإلكترونية والنسخة الجديدة لموقع المركز على الإنترنت، وذلك بالتزامن مع مرور 4 أعوام على إنشاء المركز.



وقال الدكتور عبدالله الربيعة، إن المركز استطاع خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ 1007 مشاريع إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 3.281 مليار دولار، حيث استفادت منها 44 دولة بالشراكة مع 142 شريكًا أمميًا ودوليًا وإقليميًا.



وأوضح الربيعة، أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنشأ العديد من المنصات السعودية المهمة، مثل المنصة السعودية للمساعدات الإنسانية، ومنصة التطوع، ومنصة الزائرين "اللاجئون"، وهي منصات يعمل المركز من خلالها وفق المعايير الأممية والدولية مع شركاء دوليين بما يضمن الحوكمة فيها.



وأشار إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز في حلته الجديدة وتدشين المنصة الإلكترونية للتبرع، صممت وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالميًا، منوها إلى أن إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كان بمبادرة سديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بهدف توحيد مسيرة العمل الإنساني السعودي، سواء كان مصدره حكوميًا أو شعبيًا من خلال هذا المركز، بما يضمن أن يكون عملًا مؤسسيًا ومنظمًا وفق المعايير الدولية والعالمية.



وقال: أصدق ما أستطيع أن أعبر به عن رسالة هذا المركز في هذه المناسبة ما يمكن أن أقتبسه من كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل إنشاء المركز، حيث ارتأى فيه: "أن يكون هذا المركز مركزًا دوليًا رائدًا في العمل الإنساني، وأن ينقل قيمنا الإسلامية السمحة إلى العالم".



وأوضح أن المركز يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي أصبحت نموذجًا عالميًا تستفيد منها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومنها مبادرته لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين والمتأثرين بالنزاع في اليمن، ومشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية، وبرنامج إعادة تأهيل الأطراف الصناعية لمن فقدوا أطرافهم جراء الصراع وغيرها.



وأضاف ان ما وصل إليه المركز من إنجازات، وما ينفذه من مبادرات إغاثية وإنسانية كبيرة يبرهن على مدى حرص المملكة على أن تكون دولة فاعلة في المجتمع الدولي بما يضمن ريادتها في ميدان العمل الإنساني وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وبسواعد المخلصين من أبنائها وبناتها، ودعم المركز من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مذكرًا بالدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في نقل هذه الجهود إلى العالم أجمع.



من جانبه، قال الدكتور سامر الجطيلي، مدير إدارة الموارد والاستثمار، إن منصة التبرع الإلكتروني للبرامج الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم توفر الفرصة لتقديم التبرعات إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الإلكتروني.



وأضاف أن البوابة تمنح المتبرعين فرصة إنشاء حساب شخصي يوفر للمتبرع فرصة الوقوف على البرامج التي دعمها، إضافة إلى ذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها، حيث تُعَدُ هذه البوابة الإلكترونية الرسمية الوحيدة التي توفر لمستخدميها فرصة التبرع لبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.