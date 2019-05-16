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لتجنب الجوع نهارا.. تناول هذه الأطعمة في السحور.. فيديو

الخميس 16/مايو/2019 - 01:58 م
سحور رمضان
سحور رمضان
ندى فتح الله
قالت رزان شويحات، خبيرة التغذية، إن هناك بعض الأغذية يفضل تناولها في وجبة السحور، تطيل بدورها إحساس الشخص بالشبع في نهار رمضان.

وأشارت "شويحات" خلال تقرير عرضته فضائية "CNNArabic" اليوم الخميس، إلى أن الأغذية البروتينية مفيدة جدًا خلال وجبة السحور، كالبيض والجبنة واللبن، موضحة أنها من الأغذية التي تستغرق فترة أطول حتى يتم هضمها وبالتالي يشعر المرء بالشبع لفترة كبيرة.

وأضافت "شويحات" أن الدهون النباتية صحية وتبطئ عملية الهضم، كزيت الزيتون والأفوكادو.

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