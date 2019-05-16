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تعليم

افتتاح أول معرض لصناعة الدواء بالجامعة المصرية الروسية.. صور

الخميس 16/مايو/2019 - 02:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتحت كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، المعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الدواء (Techno Expo)، تحت رعاية د. شريف فخرى رئيس الجامعة، ود. إيهاب فتوح عميد كلية الصيدلة.

وقام د. علاء زكى أستاذ تكنولوجيا صناعة الدواء بالتعاون مع طلاب الفرقة الرابعة، وبمشاركة د.اسحق كيرلس المعيد بالقسم والمهندس محمد كريم بالإدارة الهندسية بالجامعة، بتنفيذ أجهزة خاصة بالتصنيع الدوائى (على المستوى المعملى R& D).

وتعتبر هذه التجربة، جديدة من نوعها للنهوض بالتعليم الصيدلى فى مجال تكنولوجيا صناعة الدواء باستخدام أساليب تعليم حديثة تساعد على رفع كفاءة الخريج، بما يواكب متطلبات سوق العمل وينمى مفهوم التنمية المستدامة.
افتتاح أول معرض لصناعة الدواء بالجامعة المصرية الروسية.. صور
افتتاح أول معرض لصناعة الدواء بالجامعة المصرية الروسية.. صور
افتتاح أول معرض لصناعة الدواء بالجامعة المصرية الروسية.. صور
افتتاح أول معرض لصناعة الدواء بالجامعة المصرية الروسية.. صور

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