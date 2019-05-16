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الدولار يتقهقر إلى الوراء .. 5 أسباب وراء تراجع العملة الخضراء إلى أقل من 17 دولارا

الخميس 16/مايو/2019 - 02:00 م
انخفاض سعر الدولار
انخفاض سعر الدولار
ميس رضا
يشهد الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في عدد من البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، حيث سجل سعر الشراء تحت مستوى 17 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عامين، أبرزها أكبر بنكين في مصر، وهما الأهلي المصري، ومصر، بالإضافة إلى بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي.

الدولار يتقهقر إلى

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك مصر إلى 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

 

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

 

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.02 جنيه للشراء، و17.12 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان ارتفع بنفس القيمة في تعاملات الصباح.

الدولار يتقهقر إلى

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، بعد تراجع قرشين في الصباح.

 

وبقى سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

 

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع، بعد انخفاض قرشين

الدولار يتقهقر إلى

 فما الأسباب التى دفعت إلى تراجع سعر الدولار ومدى تأثيره على أسعار السلع بالأسواق؟

من جانبه أرجع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإقتصادية،أسباب تراجع أسعار الدولار مؤخرا لأسباب تمثل شقين/ لافتاً إلى أن الدولار يعتبر سلعة كأى سلعه مطروحة للعرض والطلب.

الدولار يتقهقر إلى

وأوضح "عبده"، فى تصريحات لصدى البلد"، أن المعروض من الدولار تزايد بفضل تعافى السياحة وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج وارتفاع أرصدة قناة السويس وفى المقابل تراجع الطلب على العملة الخضراء نظرا لارتفاع أسعار السلع المستوردة والتى دفعت بعزوف المستوردين عن طلب الدولار لشراء المنتجات المستوردة واتجاههم لبدائل (منتجات مصرية).

 

وأضاف: أن قرار تحرير الدولار الجمركي كان له دور  واضح في تراجع السعر إضافة إلى طرح البنك المركزى سندات خزانة .

 

وعن تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع، أشار الخبير الاقتصادى إلى أنه منطقيا يحدث تأثيرا ايجابيا بخفض أسعار السلع، لافتاً إلى أن جشع التجار وغياب أدوات الرقابة الحكومية سيقف عائقا أمام تحقيق هذا ولن يحدث تأثيرا يلمسه المواطن الا فى حال مواجهة جشع التجار.

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