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منوعات

شاهد.. بول بوجبا يؤدي عمرة رمضان

الخميس 16/مايو/2019 - 01:56 م
بول بوجبا يتوسط زوار
بول بوجبا يتوسط زوار البيت
محمد علي
قام نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا بزيارة إلى مكة المكرمة خلال شهر رمضان الجاري، لأداء مناسك العمرة، وفق ما ذكرت صحف إنجليزية.

شرع الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في زيارة إلى أقدس مدينة في العالم الإسلامي، وهي مكة المكرمة، بعد انتهاء موسم كرة القدم.

وليست تلك هي الزيارة الأولى للاعب الفرنسي، حيث قام بزيارة مُماثلة في نهاية الموسمين الأخيرين من الدوري الإنجليزي.

وشارك اللاعب صور من زيارته على انستجرام، وعلق قائلًا: "لا تنس أبدًا الأشياء المهمة في الحياة". 

ويأمل "بوجبا" أن تكون هذه الرحلة بمثابة فترة راحة بعد نهاية مخيبة للآمال لهذا الموسم على ملعب أولد ترافورد.

ويواجه "بوجبا" مستقبلاً غامضاً في النادي، حيث يراقب ريال مدريد وضعه.

وهو أحد الأهداف الرئيسية لزين الدين زيدان هذا الصيف.
شاهد.. بول بوجبا يؤدي عمرة رمضان
شاهد.. بول بوجبا يؤدي عمرة رمضان

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