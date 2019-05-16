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ديني

مقروءة ومسموعة وبلغة الإشارة.. ننشر نص خطبة الجمعة

الخميس 16/مايو/2019 - 02:09 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف خطبة غد الجمعة بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت ثقتها في سعة أفق أئمتها لعلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا .
لسماع الخطبة اضغـــط هنا .
لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا .

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