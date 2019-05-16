مقروءة ومسموعة وبلغة الإشارة.. ننشر نص خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف خطبة غد الجمعة بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.وطالبت الوزارة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.وأكدت ثقتها في سعة أفق أئمتها لعلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.