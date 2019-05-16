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محافظات

تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور

الخميس 16/مايو/2019 - 02:21 م
صدى البلد
شمس يونس
نفذ مجلس مدينة الأقصر ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة ، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومحل تجاري بدون ترخيص بجوار المعهد الفندق ايجوث ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض .

ومن جانبة أكد سكرتير عام مدينة الأقصر حاتم عبد الحارث أنه تم تنفيذ (5) قرارات إزالة تعديات ، لافتًا إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومحل تجاري مبنى من الطوب الأحمر وأعمدة وسقف مبنى بالمونة الأسمنتية بدون ترخيص ، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، مشيرًا باستمرار حملات إزالة التعديات ، ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
و أوضح أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر أن جميع القرارات تضمنت تنفيذ قرارين بمنطقة شارع أحمد عرابي وثلاث قرارات بمنطقة العوامية وجزيرة العوامية خلف نادي طلائع النصر طبقا للقرارات أرقام ٥، ٦٥، ٤٥، ٢٥، ٢٢ لسنة ٢٠١٩ وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح (٤٤١) مترا مربعا . 
تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور
تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور
تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور
تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور

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