تنفيذ 5 قرارات إزالة بمدينة الأقصر.. صور

نفذ مجلس مدينة الأقصر ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة ، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومحل تجاري بدون ترخيص بجوار المعهد الفندق ايجوث ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض .





ومن جانبة أكد سكرتير عام مدينة الأقصر حاتم عبد الحارث أنه تم تنفيذ (5) قرارات إزالة تعديات ، لافتًا إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومحل تجاري مبنى من الطوب الأحمر وأعمدة وسقف مبنى بالمونة الأسمنتية بدون ترخيص ، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، مشيرًا باستمرار حملات إزالة التعديات ، ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.