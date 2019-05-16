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حوادث

النيابة تحقق في مشاجرة الأسلحة والمولوتوف بأكتوبر

الخميس 16/مايو/2019 - 02:09 م
صدى البلد
أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في نشوب مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر بين أصحاب كافيه وزبون، بسبب مطالبة الطرف الأول للشاب بالالتزام بآداب الجلوس.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن مشاجرة وقعت بين شاب وأصحاب الكافيه بسبب مطالبتهم له بالالتزام بآداب الجلوس وعدم وضع يده على كتف فتاة كانت برفقته.

كما تبين من التحريات، أن الشاب انصرف وعاد برفقة أصحابه ونشبت مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء والمولوتوف.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

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