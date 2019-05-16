كلبش 3 الحلقة 10 تتصدر جوجل بعد تعافي نجل أمير كرارة

تصدرت الحلقة العاشرة من مسلسل «كلبش 3» للفنان أمير كرارة، مؤشر البحث على جوجل بعد عرضها على شاشة الحياة الفضائية، إذ شهدت الحلقة تصاعدا كبيرا بالأحداث.



ففي الحلقة العاشرة من مسلسل كلبش 3، تعافى مالك ابن سليم الأنصاري "أمير كرارة" من الفيروس الذي أصابه بعد تناوله جرعات أعطاها له أكرم صفوان "هشام سليم" مقابل تنفيذ جميع مطالبه.



وخلال حديث جمع بين مالك وسليم، تظهر الخادمة خلال تجسسها عليهما وهما يتحدثان ليتضح أنها تعمل لصالح أحد وتنقل معلومات عن سليم له.



وخلال أحداث الحلقة تتدهور حالة اللواء جمال خطاب "أحمد عبد العزيز" الصحية ويسقط على الأرض بعد إصابته بمرض السرطان الذي يخفيه عن الجميع.



ويلتقي محمود علوان "ناصر سيف" مع "رياض المصرى" ويتطرقان للحديث عن الأزمة الاقتصادية التي سوف تضرب الوطن العربي، ويحاول علوان إقناع رياض بضرورة تشكيل تحالف من المعارضين في عدد من الدول العربية من أجل تنفيذ المخططات ضد مصر، وعندما يخبر رياض "صفوان" بما يحدث يقرر التخلص من محمود علوان بسبب القلق منه.