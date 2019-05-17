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ديني

رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه أم أتركه إلى أن ينتهي من صلاته؟ على جمعة يرد

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، خلال فتوى مسجله له يقول صاحب السؤال ( رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه وهو يصلي أم أنتظر الى ان ينتهي ؟).

وأجاب "جمعة "، قائلاً : أن من رأى منكم إنسانا يصلي على غير اتجاه القبلة فيحركه ويرشده إلى القلة الصحيحة حتى أثناء صلاته.

وأشار إلى أن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ"، مُشيرا إلى أنه يمكن أن يعيد الصلاة مادام فى الوقت.

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رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه أم أتركه إلى أن ينتهي من صلاته؟ على جمعة يرد

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