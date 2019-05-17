رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه أم أتركه إلى أن ينتهي من صلاته؟ على جمعة يرد

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، خلال فتوى مسجله له يقول صاحب السؤال ( رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه وهو يصلي أم أنتظر الى ان ينتهي ؟).



وأجاب "جمعة "، قائلاً : أن من رأى منكم إنسانا يصلي على غير اتجاه القبلة فيحركه ويرشده إلى القلة الصحيحة حتى أثناء صلاته.



وأشار إلى أن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ"، مُشيرا إلى أنه يمكن أن يعيد الصلاة مادام فى الوقت.