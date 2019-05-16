انطلاق القافلة الثقافية للشباب بثقافة جنوب سيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات القافلة الثقافية للشباب "فكر وإبداع" بقصر ثقافة طور سيناء خلال الفترة ١٥ : ٢٠ مايو الجاري، تضمنت القافلة الثقافية أربع ورش ثقافية وفنية وأدبية وتنموية، بدأت الفعاليات بورشة تنمية المهارات اليدوية والحرف البيئية بعنوان "الطرق على المعادن" تدريب نبيل إسماعيل معلم خبير بالتربية والتعليم، بمشاركة عدد من رواد القصر، لتدريبهم على تقنية الطرق على المعادن، والذى بدأ لتعريفهم الخامات المستخدمة في الورشة من ورق الكانسون والالومنيوم والناصبيان والغراء وقطع الخشب لتصنيع براويز فنية معبرة عن تقنية الطرق على المعادن.



وأعقب ذلك -بحسب بيان الخميس- ورشة "التنمية البشرية" وتطوير الذات ألقاها المدرب فؤاد محمد والإعلامى أبو السعود أبو الفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكرى، تحدث خلالها عن الوطن من حيث التعريف والمفهوم وكيفية التأثير على الآخرين، كما تناول مصر من حيث الفرق بينها والدول الأخرى.



وتطرق لتطوير الذات والثقة بالنفس، موضحًا طرق التغلب على مشاكل الثقة بالنفس، تلاها ورشة "العزف والغناء والتلحين" تدريب الفنان أسامة زين العابدين معلم تربية موسيقية بالتربية والتعليم، وبمشاركة عدد من رواد القصر تناول تعريف المشاركين بالايقاع من حيث المعنى والمفهوم، كما تناول تدريبهم على الغناء، وأختتمت الفعاليات بورشة "تنمية المهارات الأدبية في مجال الشعر" تدريب الشاعر حازم المرسى عضو إتحاد كتاب مصر، بمشاركة عدد من رواد القصر والمهتمين بالشأن الأدبي.