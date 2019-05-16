طلاب صيدلة وعلوم وتمريض يؤدون الامتحانات بجامعة سوهاج

تفقد اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج سير اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الصيدلة، والعلوم، بالاضافة الي المعهد الفني للتمريض.



وذلك بحضور الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فكري القائم بعمل كلية العلوم، والدكتور كمال سيد خليل وكيل الكلية للتعليم والطلاب .



وأكد "عزيز" ان الجامعة تحرص علي الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بها ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب، كما تعمل الجامعة على توفير كافة الإمكانات المادية والخدمات الطبية التي من شأنها تهيئة البيئة المناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات،كما ناقش الطلاب في مدي صعوبة الأسئلة ومدى ملاءمة الوقت لعدد الأسئلة.



وأوضح "المنشاوي"انه يؤدي هذا العام بكلية الصيدلة٢٣٩طالب بالفرقه الأولي و ١١٠طالب بالفرقة الاولي اكلينيكال، و٢٨٣طالب بالفرقة الثانية، و٥٢ طالب بالفرقة الثانية كلينيكال، و٣٨٢طالب بالفرقة الثالثة، و٣٩٣طالب بالفرقة الرابعة، و٣٢٣ طالب بالفرقة الخامسة وذلك بإجمالي ١٧٨٢طالب، حيث تم توزيع الطلاب على لجان امتحانية.



وقال الدكتور كمال خليل، ان الامتحانات بكلية العلوم يؤديها 1627 طالب وطالبة، مشيرا إلي أن الامتحانات تتم خلال الفترة الصباحية فقط والتى تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتي 1ظهرا.



وقالت الدكتورة منى جمال محمد مدير المعهد الفنى للتمريض ان امتحانات المعهد والتى يؤديها 292 طالب وطالبة بالاضافة الى 64 طالب وطالبة في الدبلوم التخصصى مقسمة على 19 لجنة سوف تنتهى فى 2 يونيو القادم .