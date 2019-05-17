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ديني

مستشار المفتي يكشف عن عادة خاطئة في صلاة التراويح تفسدها

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن صلاة التراويح من النوافل والصلاة فيها بالمصحف لها ضوابط وحالات معينة لافتًا إلى أنه قدر الإمكان لا نريد زيادة الحركة في الصلاة أو ننشغل بغيرها حتى لا نقع في المحظور وهو كثرة الحركة تفسد الصلاة.

وأضاف عاشور خلال فتوى له أنه يجب أن يحرص الإنسان على عدم التحرك في الصلاة بصورة مبالغة حتى لا نذهب إلى المحظور وهو كثرة الحركة في الصلاة.. مشيرًا إلى أنه إذا كان فتح المصحف أثناء الصلاة للمراجعة فلا داعي لأنه سيشغل المصلي بالمصحف وقلب الصفحات فيذهب عنك الخشوع في الصلاة.

وأوضح "عاشور" أنه يجوز لشخص واحد فقط خلف الإمام أن يفتح المصحف وذلك تحسبًا لخطأ منه أو نسيان آية فيرده إلى الصواب.

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