غضب بين سكان مدينة العبور بسبب مدفن قمامة ويطالبون بنقل تبعيتها للقاهرة



وطالب قاطنو المدينة من مجلس الوزراء إعادة النظر فى تبعية المدينة إلى محافظة القليوبية نظرا لموقعها الجغرافى القريب من القاهرة .









سادت حالة من الغضب بين سكان مدينة العبور بشأن اعتماد مدفن النفايات الجديد المزمع إنشاؤه فى صحراء مدينة العبور مطالبين مجلس الوزراء ووزير الإسكان بضرورة إعادة النظر فى القرار الصادر بالإضافة إلى تحويل تبعية المدينة إلى القاهرة بدلا من القليوبية.ودشن مجموعة من محامي مدينة العبور جبهة للتصدى للقرار الصادر قانونيا رافضين مشروع إنشاء مدفن النفايات بمدينة العبور لكونه سيقضي على المنظر الجمالي للمدينة رافعين شعار العبور مش مدفن قمامة.