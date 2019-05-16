الكنيسة القبطية المصرية برومانيا تقيم مأدبة إفطار الوحدة الوطنية.. صور

وسط أجواء تسودها البهجة والسعادة تجمتع الجالية المصرية برومانيا على حفل افطار اقامته الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية برومانيا بدعوة من الاب مينا تكلا راعى الكنيسة تأكيدا على التسامح الدينى وروح المحبة.



واستقبل الأب مينا ورجال الكنيسة لاخوانهم من المدعوين المصريين وكان على رأس المدعوين السفير صلاح عبدالصادق سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا وملدوفيا وحرمه الذى حرص على الحضور وتعاونه مع الجالية المصرية كما حصر العقيد أركان حرب فهمى انور ملحق الدفاع المصرى برومانيا وحرمة والمستشار شريف ندا وحرمة والقنصل المستشارة داليا طنطاوى ورموز الجالية المصرية في رومانيا منهم د. احمد ابراهيم ود. محمد الأمير ود. محمود على ورموز الدين وعدد من الطلبة الدارسين برومانيا.



وحمل الإفطار الطابع المصري الأصيل بتقديم التمور ومشروبات شهر رمضان الكريم و تنوعت المأكولات المصرية بين الملوخية المصرية الشهيرة وصولا الى الاسماك والدجاج المحمر و البسبوسة المصرية التى أعدت بنفس طيبة وعن طيب خاطر وبحرارة المحبة التى لم يطفؤها سوى الايس كريم والحلويات الشرقية المصرية.