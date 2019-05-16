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برلمان

عيسى: لا يمكن صدور قانون للمعاشات دون حسم الأموال المستحقة للتأمينات

الخميس 16/مايو/2019 - 06:14 م
المعاشات
المعاشات
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، أنه سيتم زيادة المعاشات وفقا للقرار الرئاسي الأخيرة، وسيتم صرفها للمواطنين في شهر يوليو المقبل، بزيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 850 جنيها، وأنه سيتم التطبيق بعد موافقة مجلس الدولة ووزارة المالية، وسيصل البرلمان ويعرض في جلسة عامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن آخر ما توصلت إليه الحكومة بخصوص توجيه الرئيس سحب الاستشكال على حكم المعاشات، أكد ممثلو وزارة التضامن، أن للمواطن حق استنفاذ كل درجات التقاضي، وأنهم لايمكن لهم إلا أن ينفذوا حكم القضاء وتوجيهات الرئيس، وأنهم فقط في انتظار تفسير الحكم لتنفيذه.

وأوضح من جانبه رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قرار سحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، سيتم تنفيذه وأن هناك موارد مالية كافية له في الموازنة العامة حال تم استقرار القضاء على صيغة نهائية للتنفيذ.

وأختتم عيسى: لا يمكن صدور قانون المعاشات دون حسم قضية الأموال المستحقة للتأمينات، وهو الاشتباك الذي أكدنا مرارا على ضرورة التوصل فيه لحل سريع.

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