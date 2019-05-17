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بين الناس

رئيس حي المطرية: رفع المخلفات حول مقر شجرة مريم على الفور

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:34 ص
شجرة مريم
شجرة مريم
عبد العزيز جمال
رد المهندس صادق عبد المقصود رئيس حي المطرية، على شكاوى أهالي منطقة المزار الديني السياحى "شجرة مريم"، بخصوص مشكلة القمامة التي تحيط بشجرة العذراء، وجعلت شكل المنطقة غير لائق بمكانتها.

وأوضح رئيس الحي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه وجه فرع هيئة النظافة على الفور برفع المخلفات وتنظيف وتجميل محيط المزار، مشددا على تكثيف الحملات بمحيطه لتطهيره أولا بأول.

وناشد رئيس الحي المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالشوارع وبمحيط المزارات السياحية والدينية، ووضعها في أماكنها المخصصة والتعاون مع عمال النظافة لحل المشكلة.

جدير بالذكر أن شجرة العذراء مريم في المطرية من أبرز محطات العائلة المقدسة، حيث كانت مصر أول من استضاف العائلة المقدسة عند هروبها من ظلم هيرودس الملك الروماني في ذلك الوقت.

وتاريخيا فقد ذكر المؤرخ الإسلامي المقريزى الذي عاش حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، أن العائلة المقدسة حطت بالقرب من عين شمس ناحية المطرية وهناك استراحت بجوار عين ماء.

وغسلت "مريم" فيها ثياب المسيح وصبت غسالة الماء بتلك الأراضي، فأنبت الله نبات البلسان ولا يعرف بمكان من الأراضي إلا هناك، وكان يسقى من ماء بئر تعظمها النصارى وتصدها وتغتسل بمائها وتستشفي به.

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