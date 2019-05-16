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تعليم

تعليم الوادي : تجهيز 27 مدرسة ثانوية لاختبار التابلت

الخميس 16/مايو/2019 - 06:15 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
استعدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم الأحد المقبل 19 مايو الجاري على مستوى 27 مدرسة ثانوية تابعين لإدارات المحافظة التعليمية.

وقال الدكتور "إبراهيم التداوي"، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد، إنه تم إنهاء كافة الإستعدادات لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي العام ضمن المنظومة الجديدة لتطوير التعليم، وذلك على مستوى 73 لجنة موزعين على 27 مدرسة ثانوية، حيث تم ربط جميع المدرسة بإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات ومتابعة خلال فترة الأمتحانات، وربطها بالغرف الفرعية في الإدارات من خلال برنامج سكايب.

وأضاف أن المدارس الثانوية أعلنت إرشادات هامة للطلاب والتي من أهمها شحن التابلت بالكهرباء جيدًا قبل بدء الامتحان، وشحن رصيد لتجديد الباقة بخطوط التابلت، والذهاب مبكرًا لتجهيز التابلت قبل بدء الامتحان، ومنع اصطحاب التليفون المحمول، والامتحان ليس تجريبيًا وسيتم من خلال "التابلت" بمجرد الاتصال بشبكة المدرسة أولًا أو عن طريق الاتصال بالشريحة ثانيًا وإذا فشلت المحاولتان في الاتصال بمنصة الامتحان عن طريق "التابلت" سيكون الامتحان ورقيا، حيث تم إعداد خطة بديلة متكاملة للامتحان الورقي في حال حدوث أي مشكلة بالنظام الإلكتروني من خلال "الأوبن بوك"، ولن يسمح بخروج الطلاب من اللجنة قبل انتهاء وقت الامتحان كاملا.

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